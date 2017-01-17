Необходимо работу сделать в течении 7 дней с выдачи файлов, согласно требований https://docs.google.com/document/d/1845iFNhoE-LvNCu9eHHXl1DdgwT9TLGZGgbvaVyNNR8/edit Цена работы 5000-6000
Необходима верстка с натяжкой
Необходимо заменить на новый дизайн (несколько страниц) адаптивный сайт olimpus.me (он также адаптивный): шапку и футер, каталог, страницу описания и модуль отзывы на yii2.
умение кроссбраузерной вёрстки, HTML5, CSS3, require.js, чистый код и т.д.
Также нужно будет то же самое сделать (скопировать) на сайте letsbooking.me, но убрать пару кнопок и просто заменить логотип.
Также заменить на новый дизайн интеграцию фрейма http://letsbooking.me/integration/default/test (она также адаптивная). С размерами 935 - 4 блока по горизонтали, 700 - 3 блока по горизонтали, моб - 1 блок. Пример нашей интеграции стоит на следующих сайтах:
http://www.chernogoriya-club.ru/travel/org_excurs/
Имеются psd во всех версиях.
Здесь макеты
https://yadi.sk/d/w5NCsUcr33jt6K
ПСД пришлю по требованию.
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