Необходима верстка с натяжкой

Необходимо заменить на новый дизайн (несколько страниц) адаптивный сайт olimpus.me (он также адаптивный): шапку и футер, каталог, страницу описания и модуль отзывы на yii2.

умение кроссбраузерной вёрстки, HTML5, CSS3, require.js, чистый код и т.д.

Также нужно будет то же самое сделать (скопировать) на сайте letsbooking.me, но убрать пару кнопок и просто заменить логотип.

Также заменить на новый дизайн интеграцию фрейма http://letsbooking.me/integration/default/test (она также адаптивная). С размерами 935 - 4 блока по горизонтали, 700 - 3 блока по горизонтали, моб - 1 блок. Пример нашей интеграции стоит на следующих сайтах:

http://www.chernogoriya-club.ru/travel/org_excurs/

Имеются psd во всех версиях.

Здесь макеты

https://yadi.sk/d/w5NCsUcr33jt6K

ПСД пришлю по требованию.

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