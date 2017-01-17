Необходима верстка с натяжкой

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка174 просмотра

Необходимо заменить на новый дизайн (несколько страниц) адаптивный сайт olimpus.me (он также адаптивный): шапку и футер, каталог, страницу описания и модуль отзывы на yii2. 

умение кроссбраузерной вёрстки, HTML5, CSS3, require.js, чистый код и т.д. 

Также нужно будет то же самое сделать (скопировать) на сайте letsbooking.me, но убрать пару кнопок и просто заменить логотип. 

Также заменить на новый дизайн интеграцию фрейма http://letsbooking.me/integration/default/test  (она также адаптивная). С размерами 935 - 4 блока по горизонтали, 700 - 3 блока по горизонтали, моб - 1 блок. Пример нашей интеграции стоит на следующих сайтах:

http://www.chernogoriya-club.ru/travel/org_excurs/

Имеются psd во всех версиях.

Здесь макеты 

https://yadi.sk/d/w5NCsUcr33jt6K 

ПСД пришлю по требованию.

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HTMLYii
8 лет назад
guest_14846641100929
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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