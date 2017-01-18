Верстка сайта с интеграцией в Diafan

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок190 просмотров

Необходимо работу сделать в  течении 7 дней с выдачи файлов, согласно требований https://docs.google.com/document/d/1845iFNhoE-LvNCu9eHHXl1DdgwT9TLGZGgbvaVyNNR8/edit

Цена работы 5000-6000

8 лет назад
sveta-seo
Светлана 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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