Поправить верстку сайта на Simpla CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки141 просмотр

Здравствуйте, коллеги, необходимо поправить верстку карточки товара категории на сайте Medmart.pro

http://medmart.pro/catalog/kompleksnoe-osnaschenie-meditsinskih-kabinetov-

Задача - расширить наименование с 2-х до 4-х строчек в карточке "кабинет". Но не "сломать" основной вид карточек товаров остальных категорий. + Добавить на оставшееся пустое место карточки "кабинета" возможность написать более мелкий текст с редактированием его из админ-панели.

8 лет назад
igorspin
Игорь 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка (html/css)

    Нужна аккуратная кроссбраузерная верстка (html/css). Макеты вышлю по запросу, отставляете адрес электронки.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка фронтэнда, в основном вёрстки

    Требуется:  сверстать страницу авторизации,   переверстать 1 страницу и 3 всплывающих окна по адресу test1.tehstrom.com/ ,   добавить 1 всплывающий список и одно окно для картинки крупным планом ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    Превью https://drive.google.com/open?id=0B0n45kExKwQ1SnJKUV8yV1BvTjA Сверстать быстро и качественно. Будут небольшие правки по тексту. Цена и сроки. ТЗ https://docs.google.com/document/d/1ulHkiGEJUIwpYwB0k7Bg1Pm0rwRD2deFMR9h3wADZ3Y/edit?usp=sharing

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка купленного шаблона под нужды проекта

    Небольшая верстка, перевод некоторых элементов шаблона +  установка JCE, капчи. Подробности в ТЗ. Прошу указать стоимость и срок выполнения. Исполнителей без отзывов не рассматриваю. Предпочтительная форма оплаты - PayPal, ЯндексДеньги, можно и СБС.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать одностраничный лэндинг по готовому дизайну

    Требуется сверстать простой сайт с несколькими интерактивными элементами и мобильную версию для него -Форма обратной связи -Меню с табами для выбора пакета услуг Макет https://yadi.sk/i/uaE_O0ke393Fac по ходу проекта ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Подправить верстку

    Нужно подправить верстку  https://yadi.sk/i/Ti4oj6ej39K3zc - выровнять по верхней линии иконки туристов, вставить кнопочку читать далее. Желательно просто написать что и где подправить в коде.

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно сверстать лендинг

    $40

    Нужно сверстать лендинг до 18.01.17 15-00 по Мск кроссбраузерно!!! Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Приложите ссылки на свои работы. Подробности обсужу с кандидатами.

    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад