Поправить верстку сайта на Simpla CMS

Здравствуйте, коллеги, необходимо поправить верстку карточки товара категории на сайте Medmart.pro

http://medmart.pro/catalog/kompleksnoe-osnaschenie-meditsinskih-kabinetov-

Задача - расширить наименование с 2-х до 4-х строчек в карточке "кабинет". Но не "сломать" основной вид карточек товаров остальных категорий. + Добавить на оставшееся пустое место карточки "кабинета" возможность написать более мелкий текст с редактированием его из админ-панели.