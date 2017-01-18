Сделать правки в уже существующих страницах

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок181 просмотр

Задача: Есть сверстанные страницы, качество страницы (среднее) нужно внести ряд правок!

Работа на 1-2 часа, важно оперативность и готовность выполнить работу прямо сейчас.

8 лет назад
evgeniybeseda
37 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$15
1 день
Очень доволен сотрудничеством и проделанной работой. Будем сотрудничать еще.
Отличный заказчик, понравилось работать, однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

sergromanenko1
29 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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