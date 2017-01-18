Верстка сайт конкурса

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок184 просмотра

Верстаются два варианта:

  • От 970px включительно. Просто статичный. Приложен дизайн.
  • До 970px (делаем на 320px резиновым и тянем). Приложена схема, дизайн будет сегодня.
Желательно использовать Bootstrap.

Требования к верстке:

  • HTML5.
  • Стандарты и валидность.
  • Понятность и удобочитаемость: нормальные "говорящие" названия классов и id, а не "block-1" и "block-143".

    Все скрипты и стили, написанные верстальщиком, должны быть читаемыми, с

    возможностью корректировок. Обфускация и сжатие не нужно.

  • Нужно будет сделать фронтендовые яваскрипты, такие как слайдшоу, вывод окна с

    • формой и т.п. Ajax и интеграцию с сервером НЕ надо делать. Использовать нужно jQuery.

  • Каждый экран лендинга должен быть самостоятельным. Его удаление или перенос не должны ломать другие экраны или страницу.
  • Необходимо применить favicon.
  • Телефоны должны быть кликабельными. Отдельная стилизация не нужна. В коде выглядит так:

    • 8 800 2000-600

    Телефоны, email, skype и подобные данные не должны делиться на несколько строк:

    .tel, .phone, .skype, .email,

    .money, .number { white-space: nowrap; }

    a[href^], a[href^],

    a[href^], a[href^] { white-space: nowrap; }

  • Готовые библиотеки должны загружаться с сайта: http://cdnjs.com, если они там есть. Без // в ссылках, только http://
  • Каждый экран (или логический подэкран) должен содержать id, к которому можно

    • обратиться через хеш в адресной строке: #id. Название ссылки должно быть

    на английском, в правильном переводе с русского (иногда разрешается

    транслит) и должно отражать содержимое экрана. Например, экран с

    каталогом:

    ...
  • У кнопок и элементов форм должны быть указаны состояния: default, active, hover, focus.
  • И, конечно, одинаковое и корректное отображение в современных браузерах,

    включая последние версии Safari, Explorer, Edge, Chrome, Firefox, а так

    же их моб. версии.

Верстка нужна качественная и оперативная. До конца 18го числа уже должна быть верстка и моб и ПК версии.

Заявки без предварительной стоимости и с исполнителями у кого меньше 10 отзывов рассматриваться не будут.

AJAXBootstrapHTMLJavaScriptjQuery
8 лет назад
SKeeper86
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$60
2 дня
Все очень четко, в срок. Рекомендую.
Доволен сотрудничеством с Михаилом. По ТЗ, общению, оплате - никаких вопросов, все точно, конкретно и своевременно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

bIropka
41 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад