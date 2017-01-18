Предпросмотр: http://take.ms/eoEW3 ТЗ по запросу
Верстка сайт конкурса
Верстаются два варианта:
- От 970px включительно. Просто статичный. Приложен дизайн.
- До 970px (делаем на 320px резиновым и тянем). Приложена схема, дизайн будет сегодня.
Требования к верстке:
- HTML5.
- Стандарты и валидность.
- Понятность и удобочитаемость: нормальные "говорящие" названия классов и id, а не "block-1" и "block-143".
Все скрипты и стили, написанные верстальщиком, должны быть читаемыми, с
возможностью корректировок. Обфускация и сжатие не нужно.
- Нужно будет сделать фронтендовые яваскрипты, такие как слайдшоу, вывод окна с
- Каждый экран лендинга должен быть самостоятельным. Его удаление или перенос не должны ломать другие экраны или страницу.
- Необходимо применить favicon.
- Телефоны должны быть кликабельными. Отдельная стилизация не нужна. В коде выглядит так:
- Готовые библиотеки должны загружаться с сайта: http://cdnjs.com, если они там есть. Без // в ссылках, только http://
- Каждый экран (или логический подэкран) должен содержать id, к которому можно
- У кнопок и элементов форм должны быть указаны состояния: default, active, hover, focus.
- И, конечно, одинаковое и корректное отображение в современных браузерах,
включая последние версии Safari, Explorer, Edge, Chrome, Firefox, а так
же их моб. версии.
формой и т.п. Ajax и интеграцию с сервером НЕ надо делать. Использовать нужно jQuery.
8 800 2000-600
Телефоны, email, skype и подобные данные не должны делиться на несколько строк:
.tel, .phone, .skype, .email,
.money, .number { white-space: nowrap; }
a[href^], a[href^],
a[href^], a[href^] { white-space: nowrap; }
обратиться через хеш в адресной строке: #id. Название ссылки должно быть
на английском, в правильном переводе с русского (иногда разрешается
транслит) и должно отражать содержимое экрана. Например, экран с
каталогом:...
Заявки без предварительной стоимости и с исполнителями у кого меньше 10 отзывов рассматриваться не будут.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сразу скажу - PSD нет. Но в макетах как такого дизайна тоже нет. Суть в том, что тебе нужно сохранить страницу готового сайта целиком - http://basis(!!!убрать!!!)steel.ru/catalog/balki-dvutavrovye/ И вместо всей этой ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Правки сделать в верстке псд и html предоставлю исполнителю!HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть страница с простой версткой. Простой - значит нет графики, сложных элементов, и т.д. Только текстовые блоки, ссылки кнопки. Нужно добавить к этой странице еще два блока (опять же тексты, ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Есть макеты сайта в количестве 15 штук. Необходимо адаптивно сверстать для дальнейшего использования. Указывайте сроки и стоимость за все страницы. Сайт - обычная соц.сеть. Друзья, сообщения, темы, группы ...HTML-верстка41 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доброго! После переезда на новый хостинг https://www.keramicheskaya-plitka.by/ перестал нормально отображаться сайт на внутренних страницах https://keramicheskaya-plitka.by/novye-kollektsii.html к примеру. Нужно настроить его корректную работу.HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, нужно сделать адаптацию под все устройства www.дизайн44.рфHTML-верстка19 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть интернет-магазин на Opencart 2.3.0.2, установлена тема www.pavothemes.com/openca... Нужно переверстать страницу товара и шапку сайта, используя существующие в теме файлы. Во вложении – вид страницы товара (для десктопов/горизонтального вида ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно сделать адаптацию несложного лендинга. Чтобы проходилась проверка тут https://search.google.com/search-console/mobile-friendlyЗавершен8 лет назад
- $10
Есть небольшой список правок по верстке и функционалу. Необходимо выполнить в кратчайшие сроки.Завершен8 лет назад