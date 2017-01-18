Верстка сайт конкурса

Верстаются два варианта:

Желательно использовать Bootstrap.

Требования к верстке:

HTML5.

Стандарты и валидность.

Понятность и удобочитаемость: нормальные "говорящие" названия классов и id, а не "block-1" и "block-143". Все скрипты и стили, написанные верстальщиком, должны быть читаемыми, с возможностью корректировок. Обфускация и сжатие не нужно.

Нужно будет сделать фронтендовые яваскрипты, такие как слайдшоу, вывод окна с

формой и т.п. Ajax и интеграцию с сервером НЕ надо делать. Использовать нужно jQuery.

Каждый экран лендинга должен быть самостоятельным. Его удаление или перенос не должны ломать другие экраны или страницу.

Необходимо применить favicon.

Телефоны должны быть кликабельными. Отдельная стилизация не нужна. В коде выглядит так:

8 800 2000-600

Телефоны, email, skype и подобные данные не должны делиться на несколько строк:

.tel, .phone, .skype, .email,

.money, .number { white-space: nowrap; }

a[href^], a[href^],

a[href^], a[href^] { white-space: nowrap; }

Готовые библиотеки должны загружаться с сайта: http://cdnjs.com, если они там есть. Без // в ссылках, только http://

Каждый экран (или логический подэкран) должен содержать id, к которому можно

обратиться через хеш в адресной строке: #id. Название ссылки должно быть

на английском, в правильном переводе с русского (иногда разрешается

транслит) и должно отражать содержимое экрана. Например, экран с

каталогом:

У кнопок и элементов форм должны быть указаны состояния: default, active, hover, focus.