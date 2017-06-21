Wordpress, modX, верстка. Разработка веб-сайтов любой сложности. Индивидуальный подход к Вашему проекту.

Здравствуйте!

Меня зовут Егор, я веб-разработчик, занимаюсь разработкой с 2013 года.

Несколько слов обо мне.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Занимаюсь frontend-разработкой, а также fullstack с использованием wordpress и modX. Выполняю заказы в качестве

фрилансера.

Также я оказываю услуги по созданию и осуществлению email-рассылок. Имею опыт разработки всего цикла (создание

макета, верстка, рассылка писем конечным получателям).

Ранее занимался разработкой кроссплатформенных настольных приложений с использованием языка Java.

Мой профиль на freelancehunt.com: https://freelancehunt.com/freelancer/bIropka.html

Мой профиль на GitHub: https://github.com/bIropka

Мой профиль на bitbucket: https://bitbucket.org/bIropka/

Мой профиль на linkedin: https://www.linkedin.com/in/yegor-stetsiura/

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

- html, css, JavaScript (+ Jquery), php, git, SASS(SCSS), LESS, pug(Jade), Gulp.js, Grunt.js, SQL (MySQL, H2);

- cms: Wordpress, modX Revolution;

- среды разработки от JetBrains, NetBeans, Eclips, Photoshop, CorelDraw, Illustrator.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010 – 2011 гг. Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды, магистратура. Специальность: «Управление учебным учреждением», диплом с отличием.