Здравствуйте!
Меня зовут Егор, я веб-разработчик, занимаюсь разработкой с 2013 года.
Несколько слов обо мне.
КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Занимаюсь frontend-разработкой, а также fullstack с использованием wordpress и modX. Выполняю заказы в качестве
фрилансера.
Также я оказываю услуги по созданию и осуществлению email-рассылок. Имею опыт разработки всего цикла (создание
макета, верстка, рассылка писем конечным получателям).
Ранее занимался разработкой кроссплатформенных настольных приложений с использованием языка Java.
Мой профиль на freelancehunt.com: https://freelancehunt.com/freelancer/bIropka.html
Мой профиль на GitHub: https://github.com/bIropka
Мой профиль на bitbucket: https://bitbucket.org/bIropka/
Мой профиль на linkedin: https://www.linkedin.com/in/yegor-stetsiura/
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:
- html, css, JavaScript (+ Jquery), php, git, SASS(SCSS), LESS, pug(Jade), Gulp.js, Grunt.js, SQL (MySQL, H2);
- cms: Wordpress, modX Revolution;
- среды разработки от JetBrains, NetBeans, Eclips, Photoshop, CorelDraw, Illustrator.
ОБРАЗОВАНИЕ:
2010 – 2011 гг. Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды, магистратура. Специальность: «Управление учебным учреждением», диплом с отличием.
2000 – 2006 гг. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». Специальность: «Техника и электрофизика высоких напряжений».
Портфолио
- Многостраничник. Less, jQuery.311 просмотров
- Многостраничник. Scss, jQuery.313 просмотров
- Доработка фронтенда (около 60 часов)467 просмотров
- Разработка несложного лендинга.397 просмотров
- Верстка лендинга363 просмотра
- Лендинг с калькулятором.442 просмотра
- Интернет-магазин электрооборудования407 просмотров
- Верстка рекламы для GoogleAwards.316 просмотров
- Верстка e-mail рассылки.359 просмотров
- Сайт СТО353 просмотра