bIropka

Егор Стецюра bIropka

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Wordpress, modX, верстка. Разработка веб-сайтов любой сложности. Индивидуальный подход к Вашему проекту.

Здравствуйте!

Меня зовут Егор, я веб-разработчик, занимаюсь разработкой с 2013 года.

Несколько слов обо мне.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Занимаюсь  frontend-разработкой, а также fullstack с использованием wordpress и modX. Выполняю заказы в качестве

фрилансера.

Также я оказываю услуги по созданию и осуществлению email-рассылок. Имею опыт разработки всего цикла (создание

макета, верстка, рассылка писем конечным получателям). 

Ранее занимался разработкой кроссплатформенных настольных приложений с использованием языка Java.

Мой профиль на freelancehunt.com: https://freelancehunt.com/freelancer/bIropka.html 

Мой профиль на GitHub: https://github.com/bIropka

Мой профиль на bitbuckethttps://bitbucket.org/bIropka/

Мой профиль на linkedinhttps://www.linkedin.com/in/yegor-stetsiura/

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ:

- html, css,  JavaScript (+ Jquery), php, git,  SASS(SCSS), LESS, pug(Jade), Gulp.js, Grunt.js, SQL (MySQL, H2);

- cms: Wordpress, modX Revolution;

- среды разработки от JetBrains, NetBeans, Eclips, Photoshop, CorelDraw, Illustrator.

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010 – 2011 гг. Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды, магистратура. Специальность: «Управление учебным учреждением», диплом с отличием.

2000 – 2006 гг. Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт». Специальность: «Техника и электрофизика высоких напряжений».

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Отзывы заказчиков

gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Верстка, 4 страницы (бизнес-консалтинг)
Прекрасная работа от профессионала своего дела! Спасибо Егору!
Все на высшем уровне, как всегда. Спасибо!
Ответный отзыв
MIRREXX
Роман 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Верстка мини - магазина
Bootstrap
Очень доволен работой с Егором. Коммуникация и качество работы на высшем уровне :)
Роман отличный заказчик. Все на высшем уровне, спасибо!
Ответный отзыв
gi-stassy
46 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Верстка двух проектов
Все отлично и практически без единой правки! Спасибо за отличную работу!
Спасибо за интересные проекты :)
Ответный отзыв
trd
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$320
10 баллов
8 лет назад
Верстка внутренних страниц сайта
CSSGitHTMLJavaScriptSCSS
Работа сделана профессионально, без задержек, все на высшем уровне. Очень рекомендую.
Второй раз сотрудничаем, и опять - только положительные эмоции. Спасибо!
Ответный отзыв
trd
43 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Адаптивный HTML главной страницы сайта на Foundation + SCSS
CSSHTMLSCSS
Самые позитивные впечатления о первом опыте сотрудничества с Егором. Хотел бы отметить внимательность к деталям, профессионализм и легкость в общении. Обязательно буду обращаться еще.
Отличный заказчик. Все по делу и своевременно :) Спасибо!
Ответный отзыв
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