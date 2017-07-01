Верстка внутренних страниц сайта

$450
HTML-версткаЗавершен1 заявка235 просмотров
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Нужно сверстать много разнообразных и сложных внутренних страниц сайта. Требуется четкое соблюдение дедлайнов.

Технологии: HTML, CSS, JavaScript, GIT,  SCSS и другие.

6 лет назад
trd
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
bIropka
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$320
3 дня
Работа сделана профессионально, без задержек, все на высшем уровне. Очень рекомендую.
Второй раз сотрудничаем, и опять - только положительные эмоции. Спасибо!
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