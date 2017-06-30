Верстка для сайта на 1С-Битрикс

1) на сайте inkolglass.com/ где стоит логотип эта зона показывается по разрешению экрана. Нужно чтоб лого + текст + номера тел + снова текст и поисковик показывалось одинакова на всех экранах, не важно какое разрешение. Пример lifemebel.ru/ рядом с лого.

2) Где интернет-магазин нужно сделать похожее меню как на этом сайте lifemebel.ru/ т.е. к примеру, при наведении на сантехнику выплывало меню с картинками и надпись... Картинка раковина и Текст раковины

3) Ещё сделать увеличение на фотографию (лупа) И быстрый просмотр карточек товаров.

4) добавить такую функцию. Как на сайте www.ormatek.com/. Зайдите в кровати там указаны размеры и цвета .

5) оформить на главной странице, самый нижний блок (пример lifemebel.ru/ )

Оплата по окончанию.