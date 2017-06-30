Верстка для сайта на 1С-Битрикс

HTML-версткаЗакрыт1 заявка131 просмотр
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1) на сайте inkolglass.com/  где стоит логотип эта зона показывается по разрешению экрана. Нужно чтоб лого + текст + номера тел + снова текст и поисковик  показывалось одинакова на всех экранах, не важно какое разрешение. Пример lifemebel.ru/  рядом с лого. 

2) Где интернет-магазин нужно сделать похожее меню как на этом сайте  lifemebel.ru/    т.е. к примеру, при наведении на сантехнику выплывало меню с картинками и надпись... Картинка раковина и Текст раковины 

3) Ещё сделать увеличение на фотографию (лупа)  И быстрый просмотр карточек товаров. 

4) добавить такую функцию. Как на сайте www.ormatek.com/. Зайдите в кровати там указаны размеры и цвета .  

5) оформить на главной странице, самый нижний блок (пример lifemebel.ru/ )

Оплата по окончанию.

6 лет назад
VlasSD
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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