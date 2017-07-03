Сделать верстку для фреймворка

$225
HTML-версткаЗавершен5 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно от верстать примерно 9 страниц для фреймворка, подробности в личку.

6 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_bondar
Александр 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$180
4 дня
Александр сделал качественную верстку. Все сделано на высшем уровне и профессионально, за короткие сроки и за низкую цену. Рекомендую!
Спасибо за интересный проект. Грамотная постановка задачи и моментальная оплата)
  • Похожие заказы

  • Настроить модуль Facebook autopost, гостевую книгу Opencart

    Есть две задачи 1. Настроить модуль фейсбук авто пост. (Приложение в фэйсбуке создано, получен токен, но что то не идет с разрешением) 2. Нужно добавить пункт загрузки фото в модуль гостевой книге. В готовой гостевой книге прикрепление ...

    OpenCart
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизация и доработки сайта на WP

    Есть сайт на WP, но он долго грузится, необходимо оптимизировать загрузку. Также есть галерея, нужно чтобы на все фото можно было проставить водяные знаки. Стоимость?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка

    $50

    [url=https://yadi.sk/d/5V83ZlvV3KcCcq]https://yadi.sk/d/5V83ZlvV3KcCcq[/url] Адаптивная верстка HTML5+CSS3 по эффектам http://sochiru.ru/yoursochi/ Минимальные показатели по googlepagespeed 90

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перенести дизайн-блоки в Bootstrap3 конструкторе лендингов

    Есть конструктор лендингов на Bootstrap, содержащий предустановленные html дизайн-блоки [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Ftest2.forashop.ru%2FCleanLab%2F]test2.forashop.ru/CleanLa...[/url], Необходимо перенести в этот конструктор аналогичные блоки из аналогичного конструктора, файлы блоков предоставлю. Процесс переноса нужно записать на видео с пояснениями действий. Документация по процедуре здесь [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Faiveo.site%2Fassets%2Fdocumentation%2F%23ce_intro]aiveo.site/assets/docu ...

    Bootstrap
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно сверстать дизайн сайта на bootstrap

    Всем привет. Есть макет дизайн https://yadi.sk/d/j5nglC0D3KUin6 Нужно сверстать адаптивно.bootstrap Слушаю предложения и конкретные цены! ВНИМАНИЕ! Фрилансеры которые не указали цену, автоматически отказ!

    Дизайн сайтаBootstrap
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить ошибку html

    Нужно поправить некоторые ошибки, при открытии всплывающего окна, основная страница сайта работает неправильно

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Карта сайта на WP

    Необходимо сделать и настроить автоматическую генерацию карты сайта на WP для поисковых систем. Стоимость и сроки?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • HTML верстка лендинга по PSD макету

    Сверстать основную страницу (реклама семинара) + 6 дополнительных микро страниц: [list][*]4 небольшие однотипные страницы на один экран!!!, в которых отличается только текст [*]Страницу благодарности (один экран) [*]Страницу со спец предложением ( на 90% повторяет основной лендинг)  [/list]  [b]Этот лендинг - ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    $42

    1. Что нужно сделать: Необходимо сверстать лендинг 2. Требования к заданию: - Обязательно кроссбраузерно (во всех популярных браузерах, в т.ч. IE 9 и выше) - Обязательно адаптивная верстка (десктоп, планшет, смартфон) - Скорость загрузки сайта не должна быть меньше ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад