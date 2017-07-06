1. Что нужно сделать:

Необходимо сверстать лендинг

2. Требования к заданию:

- Обязательно кроссбраузерно (во всех популярных браузерах, в т.ч. IE 9 и выше)

- Обязательно адаптивная верстка (десктоп, планшет, смартфон)

- Скорость загрузки сайта не должна быть меньше 70 баллов по сервису http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

как для мобильной версии так и для десктопной.

4. Срок - Необходимо завершить работу до 06.07.2017

5. Стоимость - 2500 рублей за всю работу

6. Примечание:

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке по проекту.

Все подробности обсудим с кандидатами.