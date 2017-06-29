Верстка лендинга по готовому дизайну

$30
HTML-версткаЗакрыт16 заявок377 просмотров
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Верстка лендинга по готовому дизайну

Срок: до 21:00 02 июля

Адаптивность и кроссбраузерность

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ - скорость не менее 70

Обсуждение деталей только с кандидатами

6 лет назад
konstantin_34
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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