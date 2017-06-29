Верстка лендинга по готовому дизайну

Есть работающий сайт на Worpress для зарубежной компании: http://homecare4u.com/Мы сделали новые блоки, которые нужно сверстать и вставить в готовый сайт, а также сделать некоторые корректировки. Вот превью дизайна новых блоков: https://projects.invisionapp.com/share/34C7UMV8A#/screensПонять, что блоки новые, вы сможете только сравнив ...