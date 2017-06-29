Адаптация сайта ozmall.ru под большие разрешения

Требуется адаптация всех страниц и элементов сайта ozmall.ru под следующие разрешения:

-3840x2160 px (4k)

-5120x2880 px (5k)

На данный момент сайт адаптирован под различные разрешенияэкранов с таким оптимальным отображением элементов на сайте:

На экранах мониторов с большим разрешением элементы сайта(более 2560x1440) неадаптируется:

Описание задачи:

Необходимы вёрстка всех страниц сайта с оптимальным корректным отображением элементов при разрешениях 3840x2160 px (4k) и 5120x2880 px (5k)

Требования CMS:

- Административная панель Django - 1.10

- Язык программирования: Python - 1.7

Предложение должно включать:

Описание работ;

Разработка плана работ;

Предварительный эскиз (дизайн) итогового отображения.

Детализированную смету (в формате excel) без НДС ;

Контактную информацию.

Соблюдение требований;

Количество и качество предлагаемой разработки;

Предложенная концепция адаптации сайта и верстки нового раздела, оригинальность и соответствие целям и позиционированию OZ МОЛЛ;

Прозрачность предложения, разработка «под ключ», наличие детализированной сметы;

Обратите внимание: предложение, включающее в себя предварительный дизайн не будет считаться интеллектуальной собственностью Вашей компании. В случае, если в предложении компании-победителя конкурса будут использоваться аналогичные элементы, это не будет считаться нарушением интеллектуальной собственности Вашей компании.

Менеджер интернет-проектов OZ МОЛЛ