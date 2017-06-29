Адаптация сайта ozmall.ru под большие разрешения

HTML-версткаЗакрытнет заявок156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

 

Требуется адаптация всех страниц и элементов сайта ozmall.ru под следующие разрешения:

 

-3840x2160 px (4k)

-5120x2880 px (5k)

 

На данный момент сайт адаптирован под различные разрешенияэкранов с таким оптимальным отображением элементов на сайте:

 

 

 

На экранах мониторов с большим разрешением элементы сайта(более 2560x1440) неадаптируется:   

Описание задачи:

Необходимы вёрстка всех страниц сайта с оптимальным корректным отображением элементов при разрешениях 3840x2160 px (4k) и  5120x2880 px (5k)

 

Требования CMS:

- Административная панель Django - 1.10

- Язык программирования: Python - 1.7

 

Предложение должно включать:

  • Описание работ;
  • Разработка плана работ;
  • Предварительный эскиз (дизайн) итогового отображения.
  • Детализированную смету (в формате excel) без НДС ;
  • Контактную информацию.
Критерии выбора разработчика:

  • Соблюдение требований;
  • Количество и качество предлагаемой разработки;
  • Предложенная концепция адаптации сайта и верстки нового раздела,  оригинальность и

    соответствие целям и позиционированию OZ МОЛЛ;

  • Прозрачность предложения, разработка «под ключ», наличие детализированной сметы;
  • Обратите внимание: предложение, включающее в себя предварительный дизайн не будет считаться

    • интеллектуальной собственностью Вашей компании. В случае, если в

    предложении компании-победителя конкурса будут использоваться аналогичные

    элементы, это не будет считаться нарушением интеллектуальной собственности

    Вашей компании.

Зуев Артем

Менеджер интернет-проектов OZ МОЛЛ

6 лет назад
ozmall2017
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Необходимо сверстать лендинг

    Необходимо сверстать лендинг. Сроки до завтра,9.00 по Мск Стоимость-1500 руб Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервесу https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправления в верстке лендинга

    На первом экране добавить активную ссылку на электронной почты   Добавить активную ссылку на скайп     Вверху указать график работы Пн-СБ с 9-00 до 20-00  Указать второй номер телефона   Добавить анимационные эффекты  Внизу последнего экрана сделать иконки-ссылки на соц сети Оплата поэтапно ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка на W

    Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка на CMS Wordpress.  Макеты и техническое задание тут: [url=https://cloud.mail.ru/public/JEPo/2f31Snns7]cloud.mail.ru/public/JEPo...[/url]  Сроки: 4 дня  Оплата поэтапно либо в конце

    Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка двух проектов

    Нужна адаптивная верстка двух проектов (лендинг и многостраничный сайт). Все подробности по задаче, исходники и пожелания — лично исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка лендинга на WP

    по готовому дизайну сверстать лендинг на WORDPRESS есть доменное имя, хостинга нет дизайн по ссылке https://cloud.mail.ru/public/HwUq/jY1Yc3dvk

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать вёрстку адаптивного сайта

    Сделать вёрстку адаптивного сайта из 6 страниц индивидуального дизайна на Bootstrap 3, все макеты по сетке в psd.  Требования к исполнителю:   - ответственность, исполнительность, не теряемость, крепкое здоровье, надежный интернет   - при не соблюдении сроков будем искать другого исполнителя.  Оплата ...

    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сверстать сайт

    Нужно сверстать сайт из 8 экранов под консалтинг сервисных центов по готовому дизайну за 3 дня, адаптировать под все устройства и браузеры.Цена договорная.Укажите в отклике, пожалуйста, контакты и желательно WhatsApp

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести правки в готовую верстку и сверстать новые страницы

    ТЗ: https://docs.google.com/document/d/11J59zMFimZg-IQt4DHD6S7-SfOwTDf6ycA9fdsiOilU/edit?usp=sharing   С выбранным кандидатом будут еще уточняться детали. Верстка должна быть адаптивной, кроссбраузерной, качественной.  В заявке: примерная СТОИМОСТЬ, СРОКИ и ссылки на ПОРТФОЛИО

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вёрстка одностраничника

    Здравствуйте,нужна вёрстка одностраничника(слайдер,анимация,плавная прокрутка к блокам и т.д.)Есть PSD макет,его покажу исполнителю.Пишите цены и сроки.Сам сайт примерно такого плана http://test2.promsystema24.ru/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад