Адаптация сайта ozmall.ru под большие разрешения

Необходимо сверстать лендинг. Сроки до завтра,9.00 по Мск Стоимость-1500 руб Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервесу https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется адаптация всех страниц и элементов сайта ozmall.ru под следующие разрешения:
-3840x2160 px (4k)
-5120x2880 px (5k)
На данный момент сайт адаптирован под различные разрешенияэкранов с таким оптимальным отображением элементов на сайте:
На экранах мониторов с большим разрешением элементы сайта(более 2560x1440) неадаптируется:
Описание задачи:
Необходимы вёрстка всех страниц сайта с оптимальным корректным отображением элементов при разрешениях 3840x2160 px (4k) и 5120x2880 px (5k)
Требования CMS:
- Административная панель Django - 1.10
- Язык программирования: Python - 1.7
Предложение должно включать:
- Описание работ;
- Разработка плана работ;
- Предварительный эскиз (дизайн) итогового отображения.
- Детализированную смету (в формате excel) без НДС ;
- Контактную информацию.
- Соблюдение требований;
- Количество и качество предлагаемой разработки;
- Предложенная концепция адаптации сайта и верстки нового раздела, оригинальность и
соответствие целям и позиционированию OZ МОЛЛ;
- Прозрачность предложения, разработка «под ключ», наличие детализированной сметы;
- Обратите внимание: предложение, включающее в себя предварительный дизайн не будет считаться
интеллектуальной собственностью Вашей компании. В случае, если в
предложении компании-победителя конкурса будут использоваться аналогичные
элементы, это не будет считаться нарушением интеллектуальной собственности
Вашей компании.
Менеджер интернет-проектов OZ МОЛЛ
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