Внести правки в готовую верстку и сверстать новые страницы

Добрый день, Уважаемые верстальщики с программисты! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Убедиться в моей добропорядочности по вопросам оплаты можете здесь: https://www.weblancer.net/users/mishka-starkov/ Со всеми работал без предоплаты, можете написать каждому и спросить. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка ...