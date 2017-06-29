Внести правки в готовую верстку и сверстать новые страницы

HTML-версткаЗакрыт2 заявки137 просмотров
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ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/11J59zMFimZg-IQt4DHD6S7-SfOwTDf6ycA9fdsiOilU/edit?usp=sharing  

С выбранным кандидатом будут еще уточняться детали.

Верстка должна быть адаптивной, кроссбраузерной, качественной. 

В заявке: примерная СТОИМОСТЬ, СРОКИ и ссылки на ПОРТФОЛИО

6 лет назад
alegendarov000
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад