Адаптивная верстка. Wordpress + Woocommerce. Добавить текст на главную

HTML-версткаЗакрыт4 заявки168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Что есть:

1. Установлен Wordpress и Woocommerce

2. Установлен шаблон Micra

Что сделать:

1) По адаптивности

При просмотре сайта с мобильного, категории съезжают по умолчанию под список товаров на главной.

Хотим этот блок с категориями и блок со страницами собрать под кнопку вверху страницы, как это реализовано в новых шаблонах. Нажал на кнопку - выехало меню со ссылками на нужные страницы сайта.

Возможно нужно переверстать немного, возможно вы подскажите или поможете это настроить из-под Wordpress.

2) Текст на главную

Есть готовый текст для главной. В сочетании того что есть (wordpress, woocommerce, micra) из под wordpress выложить текст на главную не смогли. Некуда вставить. Пробовали вставлять в код - тоже не получилось.

Текст на главную нужно выложить. Желательно каким-то плагином, чтобы его можно было удобно редактировать. В крайнем случае красиво выложить html кодом.

Спасибо, жду предложений по стоимости.

WordPressWooCommerce
6 лет назад
johnydeaf
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Адаптации верстки

    Внимание, сразу оговоримся https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности)  Сложность: есть таблицы, их надо учесть Либо данные блоки переверстать! Либо использовать скрипты (сейчас их много умеют уже таблицы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка на Wordpress

    $60

    Добрый день, Уважаемые верстальщики с программисты! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Убедиться в моей добропорядочности по вопросам оплаты можете здесь: https://www.weblancer.net/users/mishka-starkov/ Со всеми работал без предоплаты, можете написать каждому и спросить. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка ...

    WordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка и посадка на CMS

    Есть psd макеты, CMS желательно Modx либо что-то похожее простое для редактирования и быстрой загрузки. Пишите свои условия по стоимости и срокам сразу.

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга

    необходимо сверстать лендинг. обязательно кроссбраузерно. скорость загрузки не менее 70 по сервису. примеры работ прикрепляйте при отписке. подробности обсудим с кандидатами

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга (недвижимость)

    $45

    Необходимосверстать лендинг (недвижимость) Сделать фильтр для планировок (подробнее расскажу кандидату) Срокдо 30.07. Стоимость 2500 руб. Обязательнокроссбраузерно Скоростьзагрузи не менее 70 [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Примеры работ прикрепляйте в отклик. Преимущество тем кто работал с недвижимостью.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад