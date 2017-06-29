Адаптивная верстка. Wordpress + Woocommerce. Добавить текст на главную

Что есть:

1. Установлен Wordpress и Woocommerce

2. Установлен шаблон Micra

Что сделать:

1) По адаптивности

При просмотре сайта с мобильного, категории съезжают по умолчанию под список товаров на главной.

Хотим этот блок с категориями и блок со страницами собрать под кнопку вверху страницы, как это реализовано в новых шаблонах. Нажал на кнопку - выехало меню со ссылками на нужные страницы сайта.

Возможно нужно переверстать немного, возможно вы подскажите или поможете это настроить из-под Wordpress.

2) Текст на главную

Есть готовый текст для главной. В сочетании того что есть (wordpress, woocommerce, micra) из под wordpress выложить текст на главную не смогли. Некуда вставить. Пробовали вставлять в код - тоже не получилось.

Текст на главную нужно выложить. Желательно каким-то плагином, чтобы его можно было удобно редактировать. В крайнем случае красиво выложить html кодом.

Спасибо, жду предложений по стоимости.