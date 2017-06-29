Внимание, сразу оговоримся https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) Сложность: есть таблицы, их надо учесть Либо данные блоки переверстать! Либо использовать скрипты (сейчас их много умеют уже таблицы ...
Адаптивная верстка. Wordpress + Woocommerce. Добавить текст на главную
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Что есть:
1. Установлен Wordpress и Woocommerce
2. Установлен шаблон Micra
Что сделать:
1) По адаптивности
При просмотре сайта с мобильного, категории съезжают по умолчанию под список товаров на главной.
Хотим этот блок с категориями и блок со страницами собрать под кнопку вверху страницы, как это реализовано в новых шаблонах. Нажал на кнопку - выехало меню со ссылками на нужные страницы сайта.
Возможно нужно переверстать немного, возможно вы подскажите или поможете это настроить из-под Wordpress.
2) Текст на главную
Есть готовый текст для главной. В сочетании того что есть (wordpress, woocommerce, micra) из под wordpress выложить текст на главную не смогли. Некуда вставить. Пробовали вставлять в код - тоже не получилось.
Текст на главную нужно выложить. Желательно каким-то плагином, чтобы его можно было удобно редактировать. В крайнем случае красиво выложить html кодом.
Спасибо, жду предложений по стоимости.
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