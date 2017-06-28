Верстка лендинга

Внимание, сразу оговоримся https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) Сложность: есть таблицы, их надо учесть Либо данные блоки переверстать! Либо использовать скрипты (сейчас их много умеют уже таблицы ...
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необходимо сверстать лендинг. обязательно кроссбраузерно. скорость загрузки не менее 70 по сервису. примеры работ прикрепляйте при отписке. подробности обсудим с кандидатами
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