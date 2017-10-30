Адаптации верстки

Добрый день! Необходимо выполнить адаптивную HTML-верстку одностраничного сайта, состоящего из 8 блоков. Функциональное задание по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимание, сразу оговоримся
ЗАДАЧИ
1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности)
Сложность: есть таблицы, их надо учесть
Либо данные блоки переверстать! Либо использовать скрипты (сейчас их много умеют уже таблицы адаптировать)
Оплата ЯД.
Карта сбера
Базналичный расчет (со счета компании на счет компании)
Или оплата чего-то вашего, через возможности этих сервисов (яндекса и сбера)
Цена 5000р.
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