Адаптации верстки

HTML-версткаЗавершен20 заявок406 просмотров
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ЗАДАЧИ

1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) 

Сложность: есть таблицы, их надо учесть

Либо данные блоки переверстать! Либо использовать скрипты (сейчас их много умеют уже таблицы адаптировать)

Оплата ЯД.

Карта сбера

Базналичный расчет (со счета компании на счет компании)

Или оплата чего-то вашего, через возможности этих сервисов (яндекса и сбера)

Цена 5000р.

6 лет назад
sergeymsk
Сергей 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
serega602
30 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
6 лет назад
$85
2 дня
Все быстро, четко, отлично и качественно, очень доволен.
Отлично поработали!!!
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