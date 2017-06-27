Валидность верстки для битрикс. проблемы ухода вниз блоков при сжатии

HTML-версткаЗакрыт1 заявка148 просмотров
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при сжатии размеров окна div блоки  уходят вниз , нужно чтобы при сжатии было просто закрытие видимости . оплата по дог. 

6 лет назад
guest_14984580153104
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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