Верстка лендинга

Необходимо сделать адаптивную верстку многостраничного сайта компании на DLE. Исходники и подробное ТЗ - во вложении. Сроки - 2 июля.
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Сроки до 2 июля
Обязательное условие кроссбраузерность
Скорость загрузки страницы не менее 70 балов по гугл тесту.
Прикрепляйте примеры работ в ответе
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