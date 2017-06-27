Верстка лендинга

Салют! Есть небольшая задачка. Мне надо на HTML сайтах, что ниже, сделать формы обратной связи (сейчас они не работают, в дизайне формы есть, надо только скрипт подключить): 1) https://vevent.ru (2 страницы главная и про свадьбы; проверка ...