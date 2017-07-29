Верстальщик

$33
HTML-версткаЗакрыт12 заявок187 просмотров
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Нужно сверстать лендинг 

Сроки 09.00 29.07.2017 

цена 2000 рублей 

Кроссбраузерность – обязательно 

Скорость загрузки не менее 70 по сервису 

developers.google.com/spe... 

Обязательно прикрепляйте примеры работ 

Все подробности с выбранным кандидатом

6 лет назад
Reds1990
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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