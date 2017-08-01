Правки верстки

$10
HTML-версткаЗавершен2 заявки188 просмотров
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Требуется реализовать доработать сайт на WP.

6 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
typict
Егор 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена своевременно и качественно.
Все хорошо, понятное задание, оплата в срок
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