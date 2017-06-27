Верста сайта на WP

Здравствуйте всем!

Необходимо сверстать сайт на WP.. Как образец – www.ge.com/. Все как тут только без большого поиска по центру.

Только верстка. Тема с вас. Клиенту лениво выбирать.

Оплата по факту на карту банка РФ или Яндекс.

Как всегда – с вас портфолио, цены. Срок – 5 июля и не позже.