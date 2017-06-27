Верстка одной страницы и натяжка на битрикс

Здравствуйте! Есть сверстанные макеты сайта и psd шаблон, не могу понять почему глючит слайдер, нужно его доработать. Задача достаточно срочная Сайт размещен на тестовом домене http://www.dev1.funnyjellyfish.ru/ Пример картинки на основе которой будут дулать дизайн баннеров. На мобильных устройствах слайдер нужно ...