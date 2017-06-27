Верстка одной страницы и натяжка на битрикс

HTML-версткаЗакрыт7 заявок141 просмотр
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Требуется верстка одной страницы на сайт из PSD. Макет адаптирован под широкоформатный, страндартный, планшет, смартфон. Также настройка и натяжка на битрикс.

Очень важно сделать все качественно.

6 лет назад
denchik10
Денис 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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