Вёрстка лэндинга.

Требуется: 1. Сверстать адаптивно лендинг в соответствии с макетом (на десктопе соответствие 100%) 2. Добавить код lptracker 3. Установить на формы идентификаторы для создания целей в яндекс метрике. Цель - успешное оформление заявки (thank you page) 4. Анимировать лендинг, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать лэндинг.
Сроки до 14:00 мск 28.04.
Стоимость - 1800 рублей.
Обязательно кроссбраузерно!
Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Прикрепляйте примеры работ при ответе!
Все подробности будем обсуждать только с кандидатами.
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