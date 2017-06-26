Вёрстка лэндинга.

$30
HTML-версткаЗакрыт17 заявок262 просмотра
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Необходимо сверстать лэндинг.

Сроки до 14:00 мск 28.04.

Стоимость - 1800 рублей.

Обязательно кроссбраузерно!

Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Прикрепляйте примеры работ при ответе!

Все подробности будем обсуждать только с кандидатами.

6 лет назад
kkrylov
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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