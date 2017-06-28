Верстальщик. Вёрстка лендинга кроссбраузерная

$38
HTML-версткаЗакрыт17 заявок239 просмотров
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Приветствую, коллеги Фрилансеры.   

Необходимо сверстать лендинг.  

Верстка: адаптивная, кроссбраузерная, валидная.  

Скорость загрузки не менее 70 по сервису  developers.google.com/spe... 

  

Срок до 28.06.2017 до 17-00 по Мск 

Обязательно пришлите портфолио сверстанных лендингов с рабочими ссылками при отписки на проект.   

От вас четкое соблюдение сроков и знание своего дела.   

Имеется ТЗ и макет, по которому нужно сделать.   

ТЗ и файл psd отправлю после просмотра портфолио 

Способы оплаты обсуждаются.

6 лет назад
liliafilippova7
39 летМальта
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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