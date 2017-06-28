Верстальщик. Вёрстка лендинга кроссбраузерная

Приветствую, коллеги Фрилансеры.

Необходимо сверстать лендинг.

Верстка: адаптивная, кроссбраузерная, валидная.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/spe...

Срок до 28.06.2017 до 17-00 по Мск

Обязательно пришлите портфолио сверстанных лендингов с рабочими ссылками при отписки на проект.

От вас четкое соблюдение сроков и знание своего дела.

Имеется ТЗ и макет, по которому нужно сделать.

ТЗ и файл psd отправлю после просмотра портфолио

Способы оплаты обсуждаются.