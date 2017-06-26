Необходимо быстро сверстать (13:00 26.06.2017) 2 письма, Цена проекта - по договоренности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать лендинг
сроком до 31 июня 2017 года до 21:00 по Мск
обязательно кроссбраузерно.
Скорость загрузки не мене 70 по сервису developers.google.com/spe...
стоимость 1800 руб
Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.
Все подробности обсудим с кандидатами.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $23
Необходимо сверстать Landing Page по готовому дизайну. Тема : недвижимость (продажа квартир - студий) Срок: 28.06.2017 до 09:00 мск Сайт должен быть сверстан кроссбраузерно со скоростью загрузки не менее 70 по сервису : https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Исходники предоставлю успешному кандидатуHTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
- $28
Нужно оперативно сверстать лендинг в течение 24 часов, Стоимость 1700 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки более 70, примеры работ прикрепляйте. С кандидатами уже обсудим все подробности.HTML-верстка15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Сверстать лендинг-пейдж. Срок исполнения – 7 дней с момент поступления заказа в работу. Стоимость – 2000 р. Требования – кроссбраузерно, включая адаптивную верстку, скорость загрузки не менее 70 по сервису [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] При отклике ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать аналог, как на сайте справа: [url=https://www.ingos.ru/ru/private/property/flat/]https://www.ingos.ru/ru/private/property/flat/[/url] http://joxi.ru/E2pkWNohB9Qp8m Только вместо 1 блока чата сделать 2 блока: Написать в чат и Позвонить. Соответственно для чата использовать отдельную иконку. Важно простое подключение (скрипт будет подключаться сразу на нескольких сайтах), возможность ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $29
Здравствуйте! Необходимо сверстать лендинг до завтра, 12-00 по МСК. Стоимость работ - 1700 руб. Обязательно кроссбраузерно и скорость загрузки не менее 70 посервису [url=http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/[/url] Прикрепляйте пожалуйста примеры своих работ при отписке напроект. Все подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка9 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет! Есть шаблон psd, нужно сделать верстку, и сделать натяжку на wordpress. Срок максимум до 8-00 мск 03.07.2017г. Интересует цена, желательно за каждый пункт отдельно.HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо немного изменить верстку на WordPress (главную и страницу вывода записей) готового [url=https://raratheme.com/preview/rara-academic/]шаблона[/url] на [url=http://altaioptservice.com]сайте[/url], либо сверстать на любом другом шаблоне. Как проще и удобнее, главное, чтобы основные моменты в ТЗ были учтены и был ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $27
Требуется выполнить работу по верстке лендинга (3-4 линий сгиба). Сроки выполнения – до 27.06.2017 до 10:00 по Москве Стоимость – 1600 рублей. Кроссбраузерность соблюсти обязательно. Скорость загрузки LP должна быть не менн 70 пунктов по сервису: [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] В случае заинтересованности прошу ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $37
Необходимо сделать верстку лендинга по теме: бухгалтерские услуги Сроки: до 12.00 мск 26.06.17 Стоимость: 2200 рублей Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка16 заявокЗакрыт6 лет назад