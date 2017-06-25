Верстка + WP

Есть небольшой простенький шаблон сайта-визитки .psd, необходимо привратить его в реальную страницу на CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть шаблон psd, нужно сделать верстку, и сделать натяжку на wordpress. Срок максимум до 8-00 мск 03.07.2017г.
Интересует цена, желательно за каждый пункт отдельно.
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