Верстка LP

$27
HTML-версткаЗакрыт21 заявка327 просмотров
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Требуется выполнить работу по верстке лендинга (3-4 линий сгиба). 

Сроки выполнения – до 27.06.2017 до 10:00 по Москве 

Стоимость – 1600 рублей. 

Кроссбраузерность соблюсти обязательно. 

Скорость загрузки LP должна быть не менн 70 пунктов по сервису: developers.google.com/spe... 

В случае заинтересованности прошу при отписке на проект обязательно прикреплять примеры своих работ. 

Дополнительную информацию и вопросы обсудим с конкретным кандидатом.

6 лет назад
rusafos
49 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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