Прикрутить дизайн сайта в .psd к CMS.

Сайт [url=http://yxod-za-volosami.ru/]http://yxod-za-volosami.ru/[/url] Движек Ucoz Оплата 2500 руб. Цену работы готов обсуждать Варианты страниц, которые меня устраивают: Главная и страница каталога (одинаковые) [url=http://yxod-za-volosami.ru/]http://yxod-za-volosami.ru/[/url] [url=http://yxod-za-volosami.ru/blog/strizhki/1-0-101]http://yxod-za-volosami.ru/blog/strizhki/1-0-101[/url] Страница статьи [url=http://yxod-za-volosami.ru/muzhskaja-strizhka-tennis/1072]http://yxod-za-volosami.ru/muzhskaja-strizhka-tennis/1072[/url] Все варианты надо подогнать под эти страницы. В чем проблема: 1. Сайт старый, раньше на нем добавляли статьичерез визуальный ...