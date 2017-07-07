Прикрутить дизайн сайта в .psd к CMS.

HTML-версткаЗавершен14 заявок196 просмотров
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Есть небольшой простенький шаблон сайта-визитки .psd, необходимо привратить его в реальную страницу на CMS.

Дизайн сайта
6 лет назад
radist911
Илья 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
divster777
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
6 лет назад
$20
1 день
Все отлично, быстро и профессионально!
Все прошло отлично. Спасибо!
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