Макет в Sketch (не PSD!!!!) Сверстать в «чистый» ХТМЛ - 1 стр лендинг

HTML-версткаЗавершен10 заявок307 просмотров
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макет в Sketch. И нужен либо удачный опыт использования, либо Мак, на котором откроется без косяков макет!!!!!!

сверстать в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку 1страничку для лендинг пейдж (8-9 слайдов\экранов)

- в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку

- ВАЖНО!!!! дизайн нарисован в Sketch

- под мобильные также

- никаких диалоговых окон нет – только 1 страница

детальное ТЗ по запросу

6 лет назад
Roma123
Роман 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Sagrell
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$130
4 дня
- отлично справился с работой - сверстал адаптив, +десктоп из макета в Sketch, - учел все мои иногда изощренные пожелания - был пунктуален, каждый день в намеченное время выкладывал готовую часть, для понимания как движеться процесс - во многих технических деталях - в общении адекватен, все "схватывает на лету" Рекомендую как исполнителя Я сам обратился повторно по другому проекту
Очень хороший заказчик. Задача была поставлена ясно, всегда был на связи. Приятный по общению человек. Работать с ним было одно удовольствие. Крайне рекомендую!
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