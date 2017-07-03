Макет в Sketch (не PSD!!!!) Сверстать в «чистый» ХТМЛ - 1 стр лендинг

- отлично справился с работой - сверстал адаптив, +десктоп из макета в Sketch, - учел все мои иногда изощренные пожелания - был пунктуален, каждый день в намеченное время выкладывал готовую часть, для понимания как движеться процесс - во многих технических деталях - в общении адекватен, все "схватывает на лету" Рекомендую как исполнителя Я сам обратился повторно по другому проекту