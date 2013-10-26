Сделать адаптивный дизайн сайта

Сайт http://yxod-za-volosami.ru/

Движек Ucoz

Оплата 2500 руб.

Цену работы готов обсуждать

Варианты страниц, которые меня устраивают:

Главная и страница каталога (одинаковые) http://yxod-za-volosami.ru/ http://yxod-za-volosami.ru/blog/strizhki/1-0-101

Страница статьи http://yxod-za-volosami.ru/muzhskaja-strizhka-tennis/1072

Все варианты надо подогнать под эти страницы.

В чем проблема:

1. Сайт старый, раньше на нем добавляли статьичерез визуальный редактор, соответственно все статьи отображаются по-разному.

http://yxod-za-volosami.ru/blog/kare_v_stile_ehmo_i_ego_ukladki_foto_interesnykh_lukov/2016-02-19-1016

http://yxod-za-volosami.ru/blog/idealnaja_pricheska_na_8_marta_s_cvetami_37_foto_i_8_video_urokov/2013-10-26-374

На страницах каталога тоже самое

http://yxod-za-volosami.ru/blog/zhenskie_pricheski_dlja_volos_foto_i_video/1-0-91

2. Мобильная версия сайта никак не сверстана иотображается все как попало.

Нужно дешево сделать минимально рабочий вариант. Чтоб чистои аккуратно весь сайт смотрелся на разных устройствах. Примеры страниц, которые

меня устраивают я дал выше.

По срокам никуда не тороплюсь.