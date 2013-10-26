Сделать адаптивный дизайн сайта

Нужна адамтивная верстка страницы формы + подключение отправки данных с формы на e-mail (sendmail) Особых требований к коду нету с компьютера форма на экране в центре, с мобильного на весь экран. Времения 1 день, дополнительные вопросы в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт http://yxod-za-volosami.ru/
Движек Ucoz
Оплата 2500 руб.
Цену работы готов обсуждать
Варианты страниц, которые меня устраивают:
Главная и страница каталога (одинаковые) http://yxod-za-volosami.ru/ http://yxod-za-volosami.ru/blog/strizhki/1-0-101
Страница статьи http://yxod-za-volosami.ru/muzhskaja-strizhka-tennis/1072
Все варианты надо подогнать под эти страницы.
В чем проблема:
1. Сайт старый, раньше на нем добавляли статьичерез визуальный редактор, соответственно все статьи отображаются по-разному.
http://yxod-za-volosami.ru/blog/kare_v_stile_ehmo_i_ego_ukladki_foto_interesnykh_lukov/2016-02-19-1016
http://yxod-za-volosami.ru/blog/idealnaja_pricheska_na_8_marta_s_cvetami_37_foto_i_8_video_urokov/2013-10-26-374
На страницах каталога тоже самое
http://yxod-za-volosami.ru/blog/zhenskie_pricheski_dlja_volos_foto_i_video/1-0-91
2. Мобильная версия сайта никак не сверстана иотображается все как попало.
Нужно дешево сделать минимально рабочий вариант. Чтоб чистои аккуратно весь сайт смотрелся на разных устройствах. Примеры страниц, которые
меня устраивают я дал выше.
По срокам никуда не тороплюсь.
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