Нужно сверстать лендинг

Добрый день. Нужно сверстать несколько страниц [b]пипс в пипс[/b]. Архив с jpg скачивайте отсюда https://cloud.mail.ru/public/FfD5/gtKA8g8fB . Psd вышлю только после предложения цены и сроков и после переговоров. Прошу обратить внимание, что многие страницы являются отображением того как видят ...