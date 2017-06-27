Нужно сверстать лендинг

$45
HTML-версткаЗакрыт40 заявок488 просмотров
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Задание нужно выполнить до 27.06.2017

Стоимость - 2500 руб.

Сайт должен корректно отображаться на всех устройствах. Кроссбраузерно.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Также нужны примеры ваших работ. Далее все детали обсудим с кандидатами.

6 лет назад
pavel_biz
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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