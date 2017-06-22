Сделать лендинг из макета psd

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать и сделать функционал для лендинга. Адаптивный дизайн.
Макет прикреплен. От вас сроки и стоимость.
Функционал с примера. _tochkakrasoti.ru
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