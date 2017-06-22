Сделать лендинг из макета psd

HTML-версткаЗакрыт14 заявок299 просмотров
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Сверстать и сделать функционал для лендинга. Адаптивный дизайн.

Макет прикреплен. От вас сроки и стоимость.

Функционал с примера. _tochkakrasoti.ru

6 лет назад
QIWI24
46 летГрузия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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