Скорректировать верстку плеера - bootstrap, jquery, js, html - верстка

Есть веб-плеер.

У плеера есть четыре элемента управления:

Кнопка Stop / Play

Контрол управления звуком.

Кнопка полный экран и обратно

Прелоадер или Play по центру.

Есть страница, на которой этот плеер расположен в iframe.

Требуется:

1. Скорректировать верстку страницы, чтобы она была похожа на заданный макет.

2. Скорректировать элементы управления плеера, чтобы они были максимально похожи на youtube плеер.

Страница и плеер должны корректно отображаться в последних версиях всех основных браузеров:

Chrome Desktop

FF Desktop

Chrome Android

FF Android

Opera

IE

Edge

Safari Mac

Safari iOS

Работа должна быть выполнена на bootstrap, jquery, js.

Пишите пожалуйста

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