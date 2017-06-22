Здравствуйте https://docs.google.com/document/d/1DM_krgWab1YGlCEpJGSshowla-9K57y36LSaqiQEHWg/edit?usp=sharing Нужно сделать верстку и интеграцию блоков по макету.WordPress. Более подробное описание задания и макеты в ТЗ Прошу, укажите сразу свои сроки и цену! И не пишите на формы сайта или по контактам с сайта[/url]
Скорректировать верстку плеера - bootstrap, jquery, js, html - верстка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть веб-плеер.
У плеера есть четыре элемента управления:
- Кнопка Stop / Play
- Контрол управления звуком.
- Кнопка полный экран и обратно
- Прелоадер или Play по центру.
Требуется:
1. Скорректировать верстку страницы, чтобы она была похожа на заданный макет.
2. Скорректировать элементы управления плеера, чтобы они были максимально похожи на youtube плеер.
Страница и плеер должны корректно отображаться в последних версиях всех основных браузеров:
- Chrome Desktop
- FF Desktop
- Chrome Android
- FF Android
- Opera
- IE
- Edge
- Safari Mac
- Safari iOS
Пишите пожалуйста
- примерную стоимость
- ваш скайп для связи
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