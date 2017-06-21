Здравствуйте

https://docs.google.com/document/d/1DM_krgWab1YGlCEpJGSshowla-9K57y36LSaqiQEHWg/edit?usp=sharing

Нужно сделать верстку и интеграцию блоков по макету.WordPress. Более подробное описание задания и макеты в ТЗ

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