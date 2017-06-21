Верстка шаблона bootstrap на Битрикс

Добрый день!

Есть сайт и на нем уже кое как одет шаблон на bootstrap.

Требуется более детальная верстка блоков вывода превью статей, блоки с отображением разделов и новостей. Блоки отображаются но кось-накось.

ТЗ нет и не будет, готов на примерах по каждому блоку показать желаемый результат.

Кто готов взяться, предлагайте расценки.