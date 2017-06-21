Докрутка сайта на WordPress

Нужна верстка и привязка сайта с готовым дизайном, 5 страниц. Т3 и дизайн предоставим по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исполнитель, а точнее верстальщик со знанием WordPress, который возьмётся за докрутку сайта. ТЗ в гуглдокс:
Оплата поэтапно либо в конце
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