Доработка лендинга.

Сайт www.septik.in/

1. Поменять местами Станции и Септики.

2. Сделать плавную прокрутку scroll UP, появляющийся, когда прокручивается первый экран

3. Также следать прокрутку плавной при переходе из меню.

4. Все продукты переверстать, в соответствии с прототипом

При нажатии на кнопу соответствующего бренда происходит сортировка моделей данного бренда от самой низкой цены к самой высокой. Это кнопки, работают как тут 3agorod.info/ (при нажатии на которые происходит смена url – добавляются #-теги либо как-то еще) Сам слайдер работает как тут http://vozduhvoda.ru/kanalizatsiya при выборе соответствующего бренда.