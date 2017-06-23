Верстка Landing Page.

$25
HTML-версткаЗакрыт23 заявки298 просмотров
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Необходимо сверстать лендинговую страницу.

Сроки: до 23.06.2017, 12.00 по Мск.

Стоимость: 1500 руб.

Обязательно кроссбраузерно.

Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Просьба- при отписке на проект прикрепляйте примеры своих работ. 

Все подробности обсудим с кандидатами.

7 лет назад
TataGromova
Татьяна 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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