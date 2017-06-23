Верстка Landing Page.

Два шаблона для одного сайта нужно сверстать, и оптимизировать под мобильные устройства. У меня уже есть один отверстаный подобный шоблон, нужно будет сделать точно также. вот ссылка http://www.proff-grup.ru/elektrika.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать лендинговую страницу.
Сроки: до 23.06.2017, 12.00 по Мск.
Стоимость: 1500 руб.
Обязательно кроссбраузерно.
Скорость загрузки не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Просьба- при отписке на проект прикрепляйте примеры своих работ.
Все подробности обсудим с кандидатами.
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