Доработка сайта: jade, saas, gulp. (BEM)

вся инфа в ТЗ Необходима верстка + дизайн. Кодить и создавать функционал не нужно. Только создать верстку и дизайн, и натянуть все на функционал. Оплата поэтапно либо в конце
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поменять заголовок и подвал 5 страниц:
http://www.simplex-software.ru/old/Simplex-CRM-B2B.html
http://www.simplex-software.ru/old/Simplex-CRM-B2C.html
http://www.simplex-software.ru/old/Cards-CRM.html
http://www.simplex-software.ru/old/juriCRM.html
http://www.simplex-software.ru/old/vacancy.html
пример: для страницы http://www.simplex-software.ru/old/portfolio.htm сделано в
https://github.com/SimplexSoftware/site2/blob/master/app/portfolio.jade
http://www.simplex-software.ru/new/portfolio.htm
Корректная работа на мобильных устройствах
Исходники тут
https://github.com/SimplexSoftware/site2
Напишите срок за какой сделаете работу.
Сделка без риска.
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