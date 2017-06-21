Доработка сайта: jade, saas, gulp. (BEM)

$50
HTML-версткаЗакрыт7 заявок164 просмотра
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Нужно поменять заголовок и подвал 5 страниц:

http://www.simplex-software.ru/old/Simplex-CRM-B2B.html

http://www.simplex-software.ru/old/Simplex-CRM-B2C.html

http://www.simplex-software.ru/old/Cards-CRM.html

http://www.simplex-software.ru/old/juriCRM.html

http://www.simplex-software.ru/old/vacancy.html

пример: для страницы http://www.simplex-software.ru/old/portfolio.htm сделано в

https://github.com/SimplexSoftware/site2/blob/master/app/portfolio.jade

http://www.simplex-software.ru/new/portfolio.htm

Корректная работа на мобильных устройствах

Исходники тут

https://github.com/SimplexSoftware/site2

Напишите срок за какой сделаете работу.

Сделка без риска.

7 лет назад
ssw
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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