Адаптивная верстка лэндинга

привет! нужно сделать лендинг с первым экраном, как тут http://geniusmarketing.me/messengers/, интересует, чтобы вот так же появлялся текст в смартфоне. разумеется, что этот лендинг - просто пример, я дам свои тексты и пожелания для оформления. и в моем варианте будет подписная ...