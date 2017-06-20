Адаптивная верстка лэндинга

Есть необходимость сверстать достаточно простой лендинг (по PSD макету) и сделать под него адаптивную верстку (не отрисована, на свое усмотрение). Макет скину в приватном сообщении. Интересует только Bootstrap, не предлагайте другие, пожалуйста. Также в лендинг хотелось бы добавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать адаптивную кроссбраузерную (IE9+ ) верстку лэндинга по готовому PSD дизайну. (9 экранов)
Скорость загрузки не менее 70 по сервису:
http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Настроить отправку заявок на почту и по смс (через сервис)
В примерах работ указывайте, пожалуйста, ссылки на действующие сайты.
Ссылка, цена, срок выполнения.
Готовность регулярно быть на связи, по договоренности, предоставлять промежуточные результаты.
Заявки без связок "пример работы-цена-срок выполнения" не рассматриваются
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