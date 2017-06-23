Нужна подписная страница (лендинг)

привет!

нужно сделать лендинг с первым экраном, как тут http://geniusmarketing.me/messengers/,

интересует, чтобы вот так же появлялся текст в смартфоне.

разумеется, что этот лендинг - просто пример, я дам свои тексты и пожелания для оформления.

и в моем варианте будет подписная страница в 2 разворота =)

сам экран и инфо об авторе

+ нужен адаптивный дизайн