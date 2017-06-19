Переделать верстку всплывающих уведомлений на OpenCart

Здравствуйте Нужно сверстать ЛП, и адаптивы (все отрисовано, Пк, планшет, мобилка). Все отрисовано в исходниках Ai, PSD нету. Пример https://www.dropbox.com/sh/77fhbzm9l1n44f9/AAAgP0i1vNqgJrg3TUz395Yua?dl=0 Максимально разжевано: https://www.dropbox.com/sh/77fhbzm9l1n44f9/AADtsBYXjNu7Q-YFwVg8fgLAa/All%20desktop.jpg?dl=0 Пишите сумму, сроки. Надо быстро.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать всплывающих уведомлений на сайте с установленным движком OpenCart, таких как оформление заказа.
На 2017-06-19_171111.png - как сейчас.
На 2017-06-19_171100.png - как хотелось бы.
Должна иметься поддержка мобильных устройств.
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