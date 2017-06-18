Сверстать одну страницу и прикрутить к сайту на joomla

HTML-версткаЗакрыт7 заявок180 просмотров
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Доброго дня! Есть макет, нужно сверстать страницу (блок основного контента) и прикрутить к сайту. Детали в общении.

Joomla
7 лет назад
Zvet_E
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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