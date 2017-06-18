Вёрстка сайта на Джумле

HTML-версткаЗакрыт1 заявка159 просмотров
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Сайт www.bekas73.ruЕсть проведённый комплексный аудит. Файл приложен. 1. Исправление ошибок кода страниц (HTML, CSS)2. Адаптация под мобильные устройстваПросьба указывать цену и сроки!!!

Верстка сайта
7 лет назад
Kirill1984
Кирилл 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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