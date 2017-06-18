Нужно сделать вики страницу в вк.

Дизайн можем сделать сами в фотошопе и вам исходник передадим, либо делаете сами, но нужно на высшем уровне

Вставить видео нужно что бы проигрывало

Баннер с кнопкой написать в ЛС и Оплатить