См приложения
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Нужно сделать вики страницу в вк.
Дизайн можем сделать сами в фотошопе и вам исходник передадим, либо делаете сами, но нужно на высшем уровне
Вставить видео нужно что бы проигрывало
Баннер с кнопкой написать в ЛС и Оплатить
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