Ищу фронтэнд- разработчика для реализации проекта

HTML-версткаЗакрыт1 заявка254 просмотра
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Ищу верстальщика для реализации проекта.  

Коротко о проекте: Это информационный ресурс про строительные объекты и тех кто эти стройки осуществляет,тема близкая к риэлторским ресурсам ,с такой же развитой системой  поисковых фильтров,обилием фотографий.  

Нам нужно:  

фронтэнд-разработчик ,а не просто верстальщик, у нас  много скриптов. Какой у Вас опыт во фронте? Пусть некоммерческий.  

   

стек:  

html5, css3, bootstrap [(обязательно), это чтобы мы могли потом сами редактировать верстку и немного модифицировать её], backbone.js или react.js, jquery, git  

а также:  

перфекционизм в коде (уметь отстаивать свою точку зрения) 

Оплата поэтапно либо в конце 

7 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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