Лендинг: адаптивная верстка + мобильная версия

Коллеги, добрый день.

Ссылка на проект: https://paper.dropbox.com/doc/VIdZSSdt8YCTmnjW8uQtu

Есть все файлы, нарезки, видео как и что должно функционировать.

Прошу отозваться исполнителей с хорошим опытом и которые сейчас не загружены.

Очень важно сделать в минимальные сроки. Готов доплатить за оперативность.

ВАЖНО! Ознакомьтесь со всей сложностью задания перед добавлением заявки и укажите примерные сроки!

P.S. Очень сильно подвел коллега - начал верстать и не осилил завершить.

Не люблю сам браться за чьи-то работы, но покажу, может действительно Вам будет проще доделать а не браться с нуля: https://goo.gl/pq6fAE