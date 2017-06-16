Нужен верстальщик лендинга

$26
HTML-версткаЗакрыт19 заявок253 просмотра
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Нужна вёрстка лендинга. 

Срок – до завтра 9.00 мск 

Цена – 1500 руб. 

Обязательно кроссбраузерно 

Скорость загрузки не менее 70 по сервису developers.google.com/spe... 

Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на данный проект 

Все подробности будут обсуждаться с выбранными кандидатами.

7 лет назад
Radmila2017
Радмила 
80 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
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