Вёрстка Landing Page

требуется веб дизайнер нарисовать 18 очень красивых иконок а так же лого , и в стиле лого и иконок произвести апгрейд cms
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать Landing Page.
Работу требуется выполнить до завтра до 9:00 МСК.
Стоимость - 1500 руб.
Требования:
- Скорость загрузки не менее 70 по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
- Кроссбраузерность
Все подробности обсудим с кандидатами.
К отписке на проект прикрепите примеры Ваших работ.
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