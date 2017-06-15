Сверстать лендинг на HTML

HTML-версткаЗакрыт67 заявок431 просмотр
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Здравствуйте 

Необходимо сверстать простенький лендинг на HTML. Прошу сразу оценить стоимость и сроки.

HTML
7 лет назад
guest_14896535138791
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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